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Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynan Ankaragücü-İstanbulspor maçının sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynan Ankaragücü- İstanbulspor maçının sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı. Saldırgan tavırlara devam eden birkaç taraftar gözaltına alındı.

Başkent'te Spor Toto'nun 24. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-İstanbulspor müsabakasında maç sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı. Protokol tribününün alt kısmında yer alan bölümden sahaya yabancı madde atan taraftara emniyet güçleri müdahale etti. Saldırgan tavırlara devam eden taraftarı polis gözaltına aldı. - ANKARA

Ankaragücü maçı sonunda tribünlerde gerginlik

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Ankaragücü, Spor Toto, 3. Sayfa, Haberler

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