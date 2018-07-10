Ankaragücü, Ligin İlk Yarısındaki Maçlarını Afyon'da Oynayacak

Süper Ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü, ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için Sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkent'te oynayamayacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu nedenle Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.

İŞTE AFYON KOCATEPE STADYUMU

Afyon Kocatepe Stadyumu ya da eski adıyla Afyon Arena, Türkiye'nin Afyonkarahisar kentinde bulunan 15.000 kişilik stadyum. 3. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor'un kullanımına verilmiştir.

2011 yılında temeli atılmış, 2015 yılında inşaatı tamamlanmış ve Temmuz 2015'te Antalyaspor, Fenerbahçe, Olympiakos ve Olympique de Marseille takımlarının katıldığı hazırlık turnuvası ile açılışı yapılmıştır. Stadın adı 2017 yılının Mayıs ayında Afyon Kocatepe Stadyumu olarak değiştirilmiştir.