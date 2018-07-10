Ankaragücü, Ligin İlk Yarısındaki Maçlarını Afyon'da Oynayacak
TFF ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Ankaragücü, Süper Ligin ilk yarısındaki iç saha maçlarını Afyon'da oynayacak.
Süper Ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü, ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için Sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkent'te oynayamayacak.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Bu nedenle Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.
İŞTE AFYON KOCATEPE STADYUMU
Afyon Kocatepe Stadyumu ya da eski adıyla Afyon Arena, Türkiye'nin Afyonkarahisar kentinde bulunan 15.000 kişilik stadyum. 3. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor'un kullanımına verilmiştir.
2011 yılında temeli atılmış, 2015 yılında inşaatı tamamlanmış ve Temmuz 2015'te Antalyaspor, Fenerbahçe, Olympiakos ve Olympique de Marseille takımlarının katıldığı hazırlık turnuvası ile açılışı yapılmıştır. Stadın adı 2017 yılının Mayıs ayında Afyon Kocatepe Stadyumu olarak değiştirilmiştir.
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Ne güzel işte sayelerinde süper lig takımlarını göreceğiz..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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koskoca Ankara bi stat bulamadilar miCevap Yaz Yayından Kaldır
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İtina ile zorda kalandan 8 yenilir. Hem bizim rakibimizden 8 ye son hafta sonra da bize düşman ol. Beşiktaşa düşman olmayan cennete giremiyo zaten.Bizde düşman olalım bizden bahsetsinler . düşmanımın düşmanı dostumdur . Kardeşleri kazansınmış . madde bağımlısı oğlanlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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yenikentte niye oynanmıyor? yada cebeci stadında? yada etimesgut stadında? yada fatih stadında? Afyon ne alaka bukadar stad dururken...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bursada oynayalım daha iyi hiç deilse kardeşimiz kazansın afyonda dostumuz ama kardeş başkadırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır