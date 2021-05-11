Ankaragücü küme düştü
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Ankaragücü küme düştü

Ankaragücü küme düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk.90 1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk.90 1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), ThelinMKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 46Geraldo), Atakan Çankaya (Dk. 46 Atila Turan), Endri Çekiçi (Dk. 89 Diousse), Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, BadjiGOLLER: Dk. 9 Hadergjonaj (P), Dk. 13 Anıl Koç, Dk. 90+6 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), Dk. 85 Badji (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Dk. 11 Badji, Dk. 31 Kitsiou, Dk. 82 Atila Turan (MKEAnkaragücü), Dk. 42 Hadergjonaj, Dk. 55 Thelin, Dk. 61 Sadiku, Dk. 84 Bistrovic(Kasımpaşa)Süper Lig'in 41'inci haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla, sezonun bitimine bir hafta kala başkent ekibinin küme düşmesi kesinleşti.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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