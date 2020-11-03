Ankaragücü-Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta? Ankaragücü-Kocaelispor hangi kanalda? Ankaragücü-Kocaelispor şifresiz canlı izlenecek mi?
03.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:05
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Ankaragücü-Kocaelispor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Ankaragücü-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ankaragücü-Kocaelispor şifresiz canlı izlenecek mi? Ankaragücü-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Üst tura çıkma yarışını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü-Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaragücü-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Kocaelispor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ankaragücü-Kocaelispor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü-Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 03 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.30.
ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ-KOCAELİSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Ankaragücü-Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası şifresiz canlı izlenebilecek.