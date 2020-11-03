Ankaragücü-Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta? Ankaragücü-Kocaelispor hangi kanalda? Ankaragücü-Kocaelispor şifresiz canlı izlenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Ankaragücü-Kocaelispor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Ankaragücü-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Ankaragücü-Kocaelispor şifresiz canlı izlenecek mi? Ankaragücü-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?