Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:55
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 20. hafta heyecanı Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Futbol severler ise Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabını merak etmekte.

Süper Lig 20. haftasında Ankaragücü - Kasımpaşa maçına, Ankaragücü 20.sırada devam ederken, Kasımpaşa ise 16. sırada yer alıyor. Ankaragücü son 3 maçtır kaybettiği, Kasımpaşa'nın ise son 6 maçta 1 galibiyet kazandığı maçlarda, her iki takım da tüm gücüyle mücadele edecek. Taraftarların heyecanlı ve kapışmalı bekleyen Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise detaylarda!

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 20. hafta Ankaragücü - Kasımpaşa maçı, İstanbul'da Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.Ankaragücü - Kasımpaşa maçı, Bein Sports 2 Digiturk 78 kanalında canlı olarak yayınlanacağı gibi,Kablo TV 233, web, üzerinden izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

21 Ocak 2021 Perşembe yani bugün gerçekleşecek olan Süper Lig 20. hafta Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başlayacak.

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