Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını sürdürüyor - Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını sürdürüyor Geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa giren Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor.

- Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR - Geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa giren Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip kampın 3. gününde Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde idmana devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam etti. İdman minyatür kale maçla tamamlandı.

Portekizli savunma oyuncusu Tiago Pinto ise takımdan ayrı şut çalışması yaptı.

Kaynak: İHA