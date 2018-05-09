Ankaragücü, İsmail Kartal'la Devam Edecek

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Başarı, tüm camianın başarısıdır." dedi.

Başkan Yiğiner, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını cevapladı.

Yiğiner, başarının en büyük anahtarının birlik ve beraberlik olduğunu dile getirerek, "Gerek yönetim gerekse de teknik ekip, futbolcular ve taraftarların birliği başarıyı getirdi. Çalışma, inanç, azim ve emek ortaya kondu. Bu şampiyonluğun mücadelesini 5 senedir veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde kulübün durumunun ortada olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Futbolcularımız, ıslak formalarla sahaya çıkıyordu. İçecek su yoktu, rakiplerden su alınıyordu. Kulübün doğal gazı yoktu, futbolcular 2-3 battaniyeyle yatıyorlardı. Sıcak su bulunmuyordu. Taraftarlar, evlerinden yaprak sarması veya malzeme getirerek futbolculara menemen ikram ediyordu. 2 yıl üst üste şampiyon olduk. Başarı, tüm camianın başarısı, bunu tek başımıza biz yapmadık. Yerel ve ulusal basın devamlı bizimle oldu. Futbolcu ve teknik adam seçimlerimiz gayet isabetliydi. Bunlar bir arada olunca başarı da geldi." diye konuştu.

Küme düşen takımların tekrar lige yükselmesinin kolay olmadığının altını çizen Yiğiner, şöyle devam etti: "Erzurumspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka gibi takımların durumu belli. Ankaragücü amatör lige düşer, dedikleri kadar da vardı. Biz, kulübün borcunun bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Hiç ummadığımız isimler, belki 1-2 kez forma giyen futbolcular bize transfer yasağı koydu. Zamanla da borcun büyüklüğü ortaya çıktı. Ancak geri dönüşümüz yoktu, bu yola baş koymuştuk. Genel kurulda 'Takımı Süper Lig'e çıkaracağız.' dedik. 5 sene önce verdiğimiz sözü, bugün yerine getirmenin mutluluğu var. Ankaragücü halkın takımı. Mağduriyet olduğu için insanlar, özellikle de kuruluşlar ve esnaf takıma daha çok sahip çıktı. Ekonomik değer olarak ligde on iki veya on üçüncü sıralardasınız, şampiyon oluyorsunuz, bu olmayacak bir başarıdır."

"Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Yiğiner, kulüp zor günlerden geçerken kendilerinden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Transfer yasağının devam ettiğinin altını çizen Yiğiner, "Lige başladığımız zaman, futbolcularımızı seçtik ve kendilerine 'Sizi alacağız.' dedik. Bir kısmıyla protokol imzaladık, bir kısmı da kenarda bekledi. Emin olun son gün son saate kadar transfer yasağını kaldırabilmeyi bekledik. Beklerken de İsmail Kartal hocamızla konuştuk ve altyapıdan 7-8 futbolcuyu profesyonelleştirerek takıma katalım, dedik. Sözleşme imzalayamazsak altyapıyla devam edelim, diye konuştuk. Burada da sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Bize ciddi katkı sağladı ve ekonomik destekte bulundu. Onun sayesinde biz son gün son saat transfer yasağımızı kaldırdık gece ve sözleşmeleri federasyona verdik. Bu şekilde transferlerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı'nın da katkıları olduğunu vurgulayan Yiğiner, şunları söyledi: "Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sürece önemli katkısı oldu. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara'da siyaset yapan kişilerin bu işe el atması lazım. Ortada Ankaragücü camiasının bir başarısı var. Ankaragücü zaten halkın takımı, herkes bu takımda kendinden bir şey görebiliyor, bulabiliyor."

"Destek gelmezse transfer mümkün değil"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "Şu an transfer yapma şansımız yok. Destek gelmezse transfer mümkün değil." dedi.

Bu sezon futbolcuların sadece peşinatlarını ödediklerini belirten Yiğiner, şöyle konuştu: "Futbolculara maç başlarını ödeyemedik. Yerli ve yabancı dahil çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Sezonun sonuna kadar koyduğumuz galibiyet başına primlerle ihtiyaçlarını karşıladılar. Burada teknik heyetin ve futbolcularımızın fedakarlıkları ortada. Geldiğimiz noktada bizim transfer yapma şansımız hiç yok. Transfer yapabilseydik, devre arasında yapardık. Devrede transfer yapabilmiş olsaydık belki de bitime 5 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan edecektik."

Artık Spor Toto Süper Lig'e çıktıklarını ve gelirlerin de daha fazla olacağını vurgulayan Yiğiner, "Bundan sonrası bizim açımızdan daha kolay olacaktır. Maç başı primlerini bugüne kadar düzenli olarak verdik. 3-4 maçlık bir prim vardı, onun da belli bir kısmını ödedik ancak futbolcuların sözleşmelerinde yazanları ödeyemedik. Futbolcularımız da bunu söylüyor, ne vadedilmişse yerine getirildi. O primleri zamanında ödememiz bize başarıyı getirdi, diyebiliriz. Şampiyonluk primleri maç başlarıyla birlikte ödenecek. Ödenmesi lazım ki önümüzdeki süreçte bize engel olarak çıkmasın. Aksi durumda tekrar transfer yasağı gelir." şeklinde konuştu.

"Bizim kulübümüz damdan düştü"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer politikasına ilişkin "Bizim kulübümüz damdan düştü. Birinci olay, herkes ayağını yorganına göre uzatacak. 'Şu futbolcuyu veya bu futbolcuyu aldı' desinler diyerek transfer yapmak yok. Çilek, diye tabir edilen transferler var. Bunlar için büyük bütçeler gerekiyor. Bütçeyi aştığında başarı da gelmezse işiniz bitiyor." ifadelerini kullandı.

"Kadro mühendisliğini iyi yapmamız lazım." diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yiğiner, şöyle devam etti: "Süper Lig'de maç kazanırsanız yaşamanız daha kolay oluyor. Kazandığınız maç sonrasında 2 milyon 100 bin lira gelir elde ediyorsunuz. Bu para garanti paranın dışında geliyor. Birinci şık, yapılanmayı yaparken ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Çıkanlar geri düşüyor. Bunu dengelememiz lazım. Süper Lig'e çıkınca aşırı gelirler olacak, diye bakmayalım. Kötüsünden bakmak gerekir. Planlamayı iyi yaparsınız kalıcı olursunuz. 27 tane FIFA dosyamız vardı. Bu ay veya gelecek ay itibarıyla önümüzde sadece 2 tane FIFA dosyası kalacak."

"Bu başarının Türkiye'de örneği var mıdır?"

Başkan Yiğiner, elde ettikleri başarının Türkiye'de örneğinin bulunmadığını ifade etti.

Kulüp içindeki sorunlarla bizzat ilgilendiğini aktaran Yiğiner, "Bu başarının Türkiye'de örneği var mıdır? Gerek Avrupa gerekse Afrika ülkelerine bizzat giderek görüştüm ve bu sorunları çözdük." dedi.

Geçmişte, Slovak futbolcu Stanislav Sestak'ın Almanya'dan 13-14 milyon liraya alındığına dikkati çeken Yiğiner, şunları kaydetti: "Bunlar hovardaca harcanan paralar. 6 ay sonra bu futbolcu Bursaspor'a 400 bin avroya satılıyor. Maliye'ye bunlar bildirilmiyor. 10 milyon lira cezası geldi. 3 milyon liraya anlaştık. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çilek transferler kulübü batırabilir. Sestak gibi transferler kulübü batırır. Fransa'ya, Paris'e gittiğimizde ciddi dosyaları anlaşarak kapattık. Buradaki görüşmelerde bulunan tercüman dahi bizden para almadı."

"Herkesin bir araya gelmesi lazım"

"Herkesin bir araya gelmesi lazım." diyen Yiğiner, "Ankaragücü Süper Lig'de kalıcı olacaksa şehri yönetenler bir araya gelecek ve sorunlara ciddi yaklaşacak. Okyanuslar ve denizler bitti. Derede ve çayda boğulursak buna üzülürüm. Bana göre şehri idare edenler, bakanlar ve milletvekillerinin bir araya gelmeleri lazım." değerlendirmesini yaptı.

Bu işte kilit noktanın yönetim olduğunu belirten Yiğiner, "Tamam, futbolcu iyi oynamıştır, teknik direktör iyi yönetmiştir ama onu oraya getiren bir irade var. Ekonomi önümüzde. Ciddi yapılanma yapıyoruz. Futbolcular sağdan soldan gelmiyor. Şirket kurma yetkisi aldık. Biraz da para topladık. Ödemeleri şirketlere böldük. Bir kısmını kulüpte bıraktık." ifadelerini kullandı.

Ödemeleri yaptıkça yeni isimlerin ortaya çıktığına dikkati çeken Yiğiner, şöyle devam etti: "Ödedikçe geliyor. İsmini duymadığımız futbolcular ve müteahhitler... Borcu verenlerin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesinden iş almış insanlar. Bunlar iş karşılığı borçlandırmalar. O dönemde Büyükşehire iş yapan müteahhitler. Haciz işlemleri başlayınca bunlarla karşılaştık. Hacizlerini kaldırmış olsalar bu iş dünden çözülürdü. Bizim borcumuzun ağırlığı eski yöneticiler. Yapılması gereken şey kulüplerin gelirlerinin yarısına haciz konulmasıdır. Türkiye Futbol Federasyonunda bu konuşmayı yaptım. Bakan Bey'le de bu konuyu görüştüm. Maalesef olmuyor. Başkan ve yönetim sorumlu tutuluyor. Bunu dengelemek lazım. Çözüm çok kolay. Süper Lig'e çıktık. Garanti para ne alacağız, 35-40 (milyon) lira. Bunun 20 (milyon) lirasını alarak transfer yasağını kaldıracağım. Diğerleri de paralarını o 20 (milyon) liranın içinden alacak. Niye hepsine haciz koyuyorsun? Bunu tek maddelik kanunla yapacaksın."

Transfer konusunda da şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan Mehmet Yiğiner, "Tamam belli yönetimler başarılıdır, belli yönetim de tutmamıştır. Bazen aksilikler olabiliyor. Aldığımız futbolculardan 3'ü sakatlandı. Biz bunu bu sene yaşadık. En güvendiğimiz, en pahalı futbolcumuz 1 maç oynadı ve sakatlandı." şeklinde konuştu.

"İsmail Kartal'la yolumuza devam edeceğiz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'e çıkmalarının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüştüklerini belirten Yiğiner, "Teknik direktörümüzün sözleşmesi devam ediyor. Yeniden yapılanmayla, yeni sezonda İsmail Kartal ile yola devam edeceğiz. Biz özellikle teknik direktörde gayrete bakarız. Eğer o kendi gayretli olursa, futbolcular da ona uyum sağlıyor. İsmail Kartal, çalışkan bir hoca. Mesai harcıyor, emek veriyor. Çalışmayı çok seviyor, dürüst bir insan. Kendine göre hedefleri var ve bizim gibi düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların MKE Ankaragücü'nün yanından her deplasmana gittiğini ve onların desteğinden çok memnun olduklarını dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti: "Transfer yasağının kalkması gerekiyor. Bana göre bu yasak kalkar. Bunun başka yolu yok. MKE Ankaragücü, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. Kulübe bu borcu biz yapmadık. Bize bu parayı verecek insanlar zaten cebinden vermeyecek. Ankaragücü, Ankara'nın sosyal yönden dinamiklerinin başında geliyor. 10 binlerce insan stresini, enerjisini o statta atıyor. Biz kimsenin cebinden bir şey istemedik. Burada insanların taleplerine cevap vermek zorundasın. Biz ayakbastı paramızı aldığımız zaman bir kısmını transfer yasağına, bir kısmını da yeni yapılanmaya kullanırız. Biz geldiğimizde borcu 30 milyon biliyorduk. Bundan 7-8 sene önce oynayan futbolcunun sizden alacağı çıkabiliyor. Borcun 130-140 milyon olduğunu bilsen, zaten o işe girilmez. Kulüp çok borçlandırılmış ama korkulacak bir şey yok. Federasyondan gelen para eski yöneticilerimize gitmezse, yasağımızı kaldırırız. Borcun büyük kısmı eski yöneticilere."

"Yarışmacı bir takım kurmayı hedefliyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, gelecek sezon Süper Lig'de yarışmacı bir takım kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Ligi orta sıraların üstünde tamamlayacak bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Yiğiner, "Ligin orta sıralarında olmayı hedefleyen bir takım kurduğunuzda düşme şansınız yüzde 50 olur. İlk 6-7 takım arasında yer almayı hedeflediğinizde ise yüzde 90 kümede kalırsınız. Yüzde 10 ise şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma şansınız olur. Orta sıraların üstünde yer almamız gerek. Yarışmacı bir takım kurmayı hedefliyoruz. MKE Ankaragücü bu şekilde Süper Lig'de birçok takımın canını yakacaktır. Takımıma güveniyorum." diye konuştu.

"Eryaman Stadı'nda oynamak istiyoruz"

Mehmet Yiğiner, gelecek sezon iç saha maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamak istediklerini kaydetti.

Yapımı devam eden Eryaman Stadı'nın ağustos ayında hazır hale geleceğini ifade eden Yiğiner, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Eryaman Stadı 8. ayda bitecek. Yaklaşık 22 bin seyirci kapasiteli olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile stadı gezdik ve inceledik. Tahsis edebilirlerse iç saha maçlarımızı Eryaman Stadı'nda oynamak istiyoruz." dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine modern bir stat yapılacak olması hakkında da görüşlerini anlatan Mehmet Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya yeni stat yapılacağını söyledi. Projesi çizildi. Cumhurbaşkanına örnekler sunuldu. Hatta Cumhurbaşkanı daha iyisini istedi. Türkiye'nin en iyi stadı başkent Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanımız MKE Ankaragücünü takip de ediyor. Sağ olsun birçok yerde de bunu dile getirdi. Olması gereken camiaların Süper Lig'de yer alması gerek. Proje takımları karşılık bulamıyor. Şehir takımları lige canlılık verir. Ankaragücü'nün son 2 senesi dört dörtlük gitti. Bir sinerji oluştu. Ankaragücü olmadan Ankara şehri güçsüz kalır. Maçlarımızı yıkılmak üzere olan statlarda oynuyoruz. Eryaman Stadı yapılıyor. Ardından 19 Mayıs'ın yerine modern bir stat yapılacak. Bunlar da tamamlanırsa tek eksik Süper Lig şampiyonluğu olur."

Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da başarılı olmayı hedeflemeleri gerektiğinin altını çizen Yiğiner, şu görüşleri paylaştı: "Başkentimiz sporda başarılı olacak diye düşünüyorum. Ankaragücü'nü sadece futbol kulübü olarak görmemeliyiz. Diğer branşlara da girmemiz lazım. Zaten varız. Ama daha aktif olmalıyız. Onbinlerce gencimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor yapması gerek. Tesisleşmemizi yayabilirsek Türk sporuna ve Ankara'ya daha iyi hizmetler yapmış oluruz."

"Gençlerbirliği'nin düşmesi bizi üzer"

Ankara'nın diğer takımları Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta küme düşme hattında yer alması ile ilgili olarak Yiğiner, "Gençlerbirliği köklü bir kulüp. Rahmetli başkan İlhan Cavcav duayen bir insandı. Borçsuz bir kulüp bıraktı. İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'nin düşmesi bizi üzer. Osmanlıspor ise proje takımı. Taraftarı yok. Ben şehrin içindeyim. Kimse alınmasın ama Osmanlıspor lige fazla. Osmanlıspor'un küme düşmesini kayıp olarak görmem. Bunların yanında Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkması ise sevindirici. Allah herkesin kalbine göre versin." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Mehmet Yiğiner, son olarak Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'tan daha avantajlı olduğunu ve Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takımın ligi zirvede bitireceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.