Ankaragücü-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Mete Kalkavan!

Spor Toto Süper Ligde 2018/19 sezonunun açılış mücadelesi olan MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki maçın video asistan hakem ve yardımcı video asistan hakemi açıklandı.

Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk daha önce açıklanırken, video asistan hakem ise FIFA'nın Dünya Kupası'nda yaptığının aksine aynı anda açıklanmadı. Video asistan hakemi maç günü açıklayan TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçında Mete Kalkavan'ı VAR hakemi olarak duyurdu. Mete Kalkavan'ın asistanı ise Serkan Çınar olacak.

Süper Ligde oynanacak diğer 8 maçın video asistan hakemi ise henüz açıklanmadı.