Ankaragücü-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Mete Kalkavan!
TFF, Süper Ligin açılış maçı olan Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasında Mete Kalkavan'ı VAR hakemi olarak duyurdu.
Spor Toto Süper Ligde 2018/19 sezonunun açılış mücadelesi olan MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki maçın video asistan hakem ve yardımcı video asistan hakemi açıklandı.
Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk daha önce açıklanırken, video asistan hakem ise FIFA'nın Dünya Kupası'nda yaptığının aksine aynı anda açıklanmadı. Video asistan hakemi maç günü açıklayan TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçında Mete Kalkavan'ı VAR hakemi olarak duyurdu. Mete Kalkavan'ın asistanı ise Serkan Çınar olacak.
Süper Ligde oynanacak diğer 8 maçın video asistan hakemi ise henüz açıklanmadı.
YORUMLAR (7)
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VAR GELDİDE NE OLDU GÖRDÜK . BÖYLE SAÇMA SAPAN BİR ÜLKE YOK DAHA .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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varın başında hakemler olduğu sürece hatalar iki misli artar türkiyede çünki onların bağlı olduğu yer yine mhk orada bir hakem bir futbolcu emeklisi bir futbolu bilen sivil birisi olmazsa çok çekeriz aynı cüneyitin kırmızıyı vermediği gibi yapılan masrafta cabası olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR PAPAZ DOLARI ÇIKARDI O KADAR HOCALARIMIZ NERDE BİR ÜFLEYİN YA ))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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var falan bırakın papazı salıverin gitsin adam tek başına ekonomiyi tık tık ladı dolar 6.30Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır8.HUDUT GAZİLER IĞDIR: TL üzerinden çaliş birak traşı1 Yayından Kaldır