Ankaragücü Futbolcularından Basın Toplantısında Sulu Kutlama
Ankaragücü futbolcuları, Manisaspor'u yenerek Süper Lige çıktıkları maç sonrası basın toplantı odasını suyla bastı.
Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın toplantısını basan Ankaragücü futbolcuları Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Manisa'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Burada kazanıp, son maçı da kazanıp kendi evimizde süper lige çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakiplerimizin de kaybetmesiyle bugün de süper lige çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti.
"ÇOK SIKINTI YAŞADIK AMA BAŞARDIK"
Bugün muhteşem taraftarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama bu taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lige çıktık. Bu takımın süper ligdeki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız hep beraber. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" dedi.
FUTBOLCULAR TOPLANTI ODASINI BASTI
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı sırasında Ankaragücü futbolcuları ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına girdi. Basın toplantısına gelen futbolcular, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı. Kartal, yaşadığı bir anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.
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O asansor rizenin ardincan cincin gecekondu cingeneleride geldi tamam oldu kadro..kendisine ankaraguculuyum diyen taraftarlarin en az yuzde 60 i baska takim tutuyor tutunamaz bu kafaylaCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Bu sevinen futbolcular önümüzdeki sezon süper ligde bu takımda olmaz hiç biri :)Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Hoş geldin Ankaragücülü kardeşimCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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ironik olan bunların boşa sevinmesi alayı önümüzde ki senee kadroda olmayacakCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Sivassporlu olarak hoşgeldin gardaş takım bizbiz Ankaragücülüyüz milliyetçiliğin yıkılmaz takımı süper oldu ankaranın gerçek sahibi takımı geldi tebrikler inşallah önce Sivasspor şampiyon olur sonrada Ankaragücü iki milliyetçi takımCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır