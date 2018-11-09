Ankaragücü, Atiker Konyaspor Mücadelesine Atatürk İmzalı Formalar İle Çıkacak
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile çıkacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 80. yılı dolayısıyla Ankaragücü, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile çıkacak.
Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Başkent temsilcisi, TFF'den gerekli izinleri alarak formasının göğüs kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzası ile çıkacak.
YORUMLAR (10)
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Helal ankaragucu basarilarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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M.K.ATATÜRK. DÜNYA TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DEVRİMCİ VEDE HALK ÖNDERİDİR.TÜRK MİLLETİNİN İÇİN ADETA HERŞEYDİR.ONA DUYULAN SEVGİ ÖZLEM EŞSİZ VE EMSALSİZDİR ASLA UUNUTULMAYACAK SONSUZA KADARCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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haller haller haller. ne hallerdeyiz. rant için kullanmaktan başka birşey olamaz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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çok güzel hareket keşke mustafa da yazaydıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır-: BURDURUN KIZLARI COK GÜZELYayından Kaldır