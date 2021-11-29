Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın yoğun bakımda

Eski Kulüpler Birliği ve Mke Ankaragücü başkanı Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.

1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Dün kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Aydın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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