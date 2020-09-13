Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç?
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Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül tarihinde MKE Ankaragücü kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç?
13.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:13

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak.

Ankaragücü ilk 11

Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi

BB Erzurumspor ilk 11

Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed

ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Ankaragücü - Erzurumspor maçının ilk yarısı 0 - 0 devam ediyor.

Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç?

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