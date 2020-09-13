Ankaragücü Erzurumspor karşılaşması hangi kanalda? Ankaragücü Erzurumspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül tarihinde MKE Ankaragücü kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek. MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor. ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA? 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 2'de canlı yayınlanacak. Ankaragücü ilk 11 Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi BB Erzurumspor ilk 11 Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed ANKARAGÜCÜ ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ? Ankaragücü - Erzurumspor maçının ilk yarısı 0 - 0 devam ediyor.