Ankaragücü, Deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü, 2-0'lık skorla kazandı.

0-0 biten ilk yarının ardından Alanyaspor, Isaac Sackey'in 52. dakikda gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu pozisyonda önce sarı kart veren hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine kırmızı karta hükmetti.

PERDEYİ İLHAN PARLAK AÇTI

Ankaragücü, 65. dakikada Youness Mokhtar'ın asistinde İlhan Parlak ile 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Ankaragücü'nde Thievy Bifouma, gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 10'a 10 mücadelede skoru korumayı başaran Ankaragücü, 89. dakikada Tiago Pinto ile 3 puanı garantiledi.

Alanyaspor, ilk 2 haftada puanla tanışamazken, Ankaragücü ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Trabzonspor'u ağırlayacak.