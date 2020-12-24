Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı kaç kaç?

24 Aralık'ta oynanacak olan, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı kaç kaç? Canlı İzle!

24 Aralık'ta oynanacak olan, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ankaragücü ve Beşiktaş 24.12.2020 Perşembe günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Ankaragücü Beşiktaş Hangi Tarihte?

Ankaragücü Beşiktaş Futbol karşılaşması tarihi 24.12.2020

Ankaragücü Beşiktaş Hangi Kanalda?

Ankaragücü - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Ankaragücü Beşiktaş Maçı Hangi Gün?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı Perşembe günü oynanacak

Ankaragücü Beşiktaş Saat Kaçta?

Ankaragücü - Beşiktaş Maçın başlama saati 19:00

Ankaragücü - Beşiktaş maçı kaç kaç?

Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonucunu maç bitimi ile beraber buradan bulabilirsiniz.

Ankaragücü Sürpriz Peşinde

Ankaragücü, bildiğimiz gibi bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini 10. Maçında almıştı. 3 hafta önce iç sahada Konyapsor'u 4-3 mağlup eden Mustafa Dalcı'nın ekibi, bu galibiyetin ardından ise Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara derbisinde de Gençlerbirliği deplasmanından 1 puan ile döndüler. Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan Ankaragücü, çıkışını bu hafta Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Maç öncesinde Ankaragücü'nde önemli bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Zirve Hesapları

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmeye başladı. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet almayı başaran Siyah Beyazlılar, bu süreçte tek mağlubiyetini lider Alanyaspor'a karşı almıştı. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada Erzurumspor'u konuk eden Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon 13 hafta sonunda ligi en çok gol atan takım olma ünvanını eline geçirdi. Bu hafta deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in sakatlıkları devam ediyor.