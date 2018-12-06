Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Galatasaray'ın Hakkı Yenmiştir
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir." dedi.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yiğiner, Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının gerildiğini belirterek, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN DA BURADA OLMASINI ARZU EDERDİK"
Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti:"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."
"HERKES EŞİT ŞARTLARDA YARIŞSIN"
MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu değer kazanır." diye konuştu.
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Düzene bak hele başkan keşke ankaragücünün emziktaş maCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hakı yenmişse sen yemişsın çunku imzayı atın boş konuşmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen Galatasarayı bırak Başkan,onlar bir şekilde işlerini hallederler.Gelelim Ankaragücüne, takım kadrosu mükemmelin üstünde,şampiyonluğa oynayacak bir kadro,ama ismail kartal ile olmaz,buna acil bir çözüm.Koskoca BAŞKENT artık bir şampiyonluk hakediyor.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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mehmet bey bu konuşmalarından dolayı tüpcü ve şeytan üçkeni ankara gücünüde kara listeye almıştırCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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SOY ADININ HAKKINI VERMİŞSİN BAŞKAN HELAL SANA. . . . SENİN GÖRDÜKLERİNİ GÖREMEYENLER UTANSIN. . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır