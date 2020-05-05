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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten takımda Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya ilişkin açıklama...

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten takımda Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya ilişkin açıklama...
05.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:34

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takımlarında Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun durumunun ağır olmadığını ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takımlarında Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun durumunun ağır olmadığını ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuya ilişkin, "Futbolcumuz hastanede tedavi altında. Durumu ağır değil. Bir süre daha kontrol altında tutulacak." dedi.

Futbolda koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelenen liglerin durumuyla ilgili alınacak her türlü karara saygı duyacaklarını ifade eden Başkan Mert, "Futbolcular ve genel olarak futbol camiasında ligin oynanmaması yönünde bir görüş olduğunu ben biliyorum ama tabii ki burada kararı verecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Bilim Kurulu'dur. Onların kararı daha önemlidir. Biz alınacak karara uyacağız. Bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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