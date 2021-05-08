Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oyunun 7 dakika uzadığını düşünmüyoruz
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oyunun 7 dakika uzadığını düşünmüyoruz

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oyunun 7 dakika uzadığını düşünmüyoruz
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, uzatma dakikalarında yedikleri golle Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "7 dakika oyunun uzadığını düşünmüyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, uzatma dakikalarında yedikleri golle Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "7 dakika oyunun uzadığını düşünmüyoruz" dedi.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Mert, ilk yarı iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Devreye iki farklı girebilirdik. Kaçırdığımız yüzde yüz gol pozisyonları var ancak atamadık. Devrenin sonuna doğru da gol yiyip beraberlikle soyunma odasına girdik. İkinci yarı Fenerbahçe bizden daha baskılı oynadı. Ama 96'ncı dakikada gol yiyip buradan iyi oynadığımız bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak gerçekten son derece üzücü. 7 dakika oyunun uzadığını düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle Ali Başkan da düşünmüyordur. Hakem orada 'bir 5 dakika gösterecekti' diyor bizim arkadaşlar. 7 dakika uzatıldığı için de maalesef mağlubiyet golünü yedik" diye konuştu.

Seyirci konusuyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Mert, "Bunun sıkıntısını bütün kulüpler yaşıyor. Ligdeki takımların çok fazla sayıda seyirci almasından sonra bu da gündeme geldi. Biz Ankaragücü olarak buna dikkat ettik. Burada bizim haricimizde çeşitli yerlerden Gençlik Spor'dan, Federasyondan da gelenler oluyor. Seyirci almadık biz" şeklinde konuştu.Fatih Mert, sözlerini şöyle tamamladı;"Ligde son maçımızı Alanyaspor ile sahamızda, salı günü ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağız. Ligde kalmak için bu iki maçı kesinlikle almamız lazım. Çok büyük avantajı kaybettik. Kendi kendimize bu noktada kaldık. Rakiplerin de maçlarını takip ederek son 2 maçın da artık dönüşü yok. Yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. İki maçı kazanıp elimizden geleni yapacağız. 

Soyunma odasına inmedim. Yıkılmıştır tabi futbolcular ama başkanları pandemi kuralları çerçevesinde soyunma odasına inemiyor. Yıkıldı futbolcular tabi, büyük ümitle çıktılar bu maça, maalesef mağlup olunca yıkım oluyor."

- Ata

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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