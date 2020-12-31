Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 2021, pandemiden kurtulduğumuz yıl olsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 2021, pandemiden kurtulduğumuz yıl olsun

Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 2021, pandemiden kurtulduğumuz yıl olsun

yaptığı açıklamada, "2020 yılı dünyamız için gerçekten zor bir yıl oldu.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
yaptığı açıklamada, "2020 yılı dünyamız için gerçekten zor bir yıl oldu. Koronavirüs bütün dünyayı esir aldı. Biz de ülkemizde pandemi dolayısıyla zor günler geçirdik. Spor camiaları olarak da bu zorluğu sonuna kadar hissettik. 2021 yılının insanlığın pandemiden kurtulduğu, virüsün tamamen yok olduğu, insanların tamamen sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabildiği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Spor müsabakalarına insanların gelebildiği, maskesiz yaşanabilen ortam olmasını diliyorum. Bütün insanlığa ve ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Demet Özdemir Semiramis Pekkan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 2021, pandemiden kurtulduğumuz yıl olsun - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:38:47. #1.14#
title