Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 2021, pandemiden kurtulduğumuz yıl olsun
yaptığı açıklamada, "2020 yılı dünyamız için gerçekten zor bir yıl oldu.
Koronavirüs bütün dünyayı esir aldı. Biz de ülkemizde pandemi dolayısıyla zor günler geçirdik. Spor camiaları olarak da bu zorluğu sonuna kadar hissettik. 2021 yılının insanlığın pandemiden kurtulduğu, virüsün tamamen yok olduğu, insanların tamamen sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabildiği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Spor müsabakalarına insanların gelebildiği, maskesiz yaşanabilen ortam olmasını diliyorum. Bütün insanlığa ve ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA