Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı - Haberler Spor
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Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından MKE Ankaragücü, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü, Ankara'da belirlenen okullara çikolata dağıtacak.

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Mke Ankaragücü, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Konya spor futbolcusu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü, Ankara'da belirlenen okullara çikolata dağıtacak.

Ankaragücü, sosyal medya üzerinden "Sen de var mısın?" diyerek tüm kulüpler arasında akım başlattı. MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından "Acı kaybımız, Ankara'nın gururu örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü belirlenen okullarda çocuklarımıza MKE Ankaragücü spor kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz" diyerek okulda çikolata dağıtacağını duyurdu. Ardından Bursaspor Kulübü'nü etiketleyerek "Sen de var mısın?" akımını başlattı. Bursaspor da bu akıma katılarak Trabzonspor'u davet etti. Ankaragücü'nün başlattığı bu akıma şu ana kadar Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe katıldı.


Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Ankaragücü, Ahmet Çalık adına anlamlı bir akım başlattı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Ocak, Spor, Haber

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