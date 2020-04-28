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Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Ankaragücü Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.

Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak
28.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:50

Ankaragücü Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde yeniden başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre; Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Futbol Şube Sorumlusu, Sportif Direktör ve sağlık ekibi, takımın durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Ankaragücü'nün, 4 Mayıs tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine maksimum düzeyde uyulması, kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi gibi tüm sağlık önlemlerinin alınmasına ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmaması kararı alındı.


Kaynak: DHA

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