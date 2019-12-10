Ankara Zülfü Livaneli'ye koştu
Sahnelendiği her yerde çok beğenilen, ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli'yi aynı sahnede buluşturan, Görkem Ezgi Yıldırım, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos'un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat dün akşam Ankara Congresium'da seyircisiyle buluştu.
10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37
Congresium'u hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı. Ankara'daki sanatseverler, Sevdalım Hayat'a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Congresium'u saatler öncesinden doldurdu.
Kaynak: Snob Magazin
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