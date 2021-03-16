Ankara zabıtası tüketici hakları için sahada
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Ankara zabıtası tüketici hakları için sahada

16.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Ankara zabıtası tüketici hakları için sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, "15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü" kapsamında esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, "15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü" kapsamında esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ankara zabıtası, "15 Mart Tüketici Hakları Günü" kapsamında vatandaşlara daha bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmak ve tüketici haklarına ilişkin bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıttı. Toplumsal farkındalık oluşturmak için esnaf ziyaretlerinde bulunan Ankara zabıtası ekipleri, alışveriş merkezleri başta olmak üzere kentin bazı noktalarında stantlar kurarak vatandaşları hakları konusunda bilgilendirdi.

Başkent'teki okullar ve BELMEK kurslarıyla iş birliği halinde vatandaşlarda tüketici bilinci oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Tüketici Hakları Zabıta Amirliğimiz var. Aldığımız yetkiyle denetim yapıyoruz. Fiyat etiketleri, tarife listesi, indirimler gibi birçok alanda esnafa denetimlerde bulunuyoruz. Alışveriş merkezlerinde ve Kızılay Meydanı'nda bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Bilinçli tüketici ticari hayatın güvencesidir diye düşünüyoruz. Vatandaşlar ne kadar sahip olduğu hakları bilirse o kadar ekonomik hayata katkı sunar. Bu nedenle okulları çok önemsiyoruz. Sözleşme hukuku, cayma hakkı, garanti, iade, taksitli satışlar ve mesafeli satışlar gibi bilgilendirici ve yasal haklarını öğretici çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Esnaflar ve vatandaşlar, zabıtanın tüketici haklarıyla ilgili dağıttığı broşürleri faydalı bulduklarını dile getirdiler. - ANKARA

Ankara zabıtası tüketici hakları için sahada
Ankara zabıtası tüketici hakları için sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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