Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında "sticker" uygulaması başlattı
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Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında "sticker" uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında
18.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:38

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara Zabıtası ise Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler Servis Araçları noktasında araçların dezenfekte edildiğine dair yapıştırma (sticker) uygulaması başlattı. Yeni uygulamayı Başkent genelinde yayınlaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi, hijyen paketleri de dağıtıyor.

COVID-19 salgın sürecinin başladığı günden bugüne kadar toplum sağlığı için Başkent'te toplu taşıma araçlarında hem esnafa hem de vatandaşlara ücretsiz hijyen desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de bu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'da merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlar dahil taksiden dolmuşa, otobüsten metroya kadar birçok noktada yoğun dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı da Başkent'te yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, dezenfeksiyon işlemi tamamlanan toplu taşıma araçlarına "Bu toplu taşıma aracı Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenli olarak dezenfekte edilmektedir" yazılı yapıştırmalar (sticker) yerleştirmeye başladı.

Uyarı çıkartması uygulaması yaygınlaşacak

Ankara Zabıtası ilk kez Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler Servis araçları noktasındaki araçlarda "sticker" uygulaması gerçekleştirdi. Taksici, dolmuşçu ve servis esnafına maske ve el dezenfektanının yer aldığı hijyen paketleri de dağıtan Ankara Zabıtası, kent genelinde bu uygulamayı yaygınlaştıracak.

Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durağında toplam 375 dolmuşçu esnafına hijyen paketi dağıttıklarını ve sticker uygulamasını başlattıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

"Covid-19 ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak minibüsçü esnafımızın yanında yer aldık. Dolmuşçu esnafının yanı sıra taksici esnafımıza da maske ve el dezenfektanı dağıttık. Araçların dezenfeksiyon işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını anlatan sticker'ları yapıştırdık. Ankara halkı dolmuşları huzurlu ve gönül rahatlığı içinde kullanabilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA

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