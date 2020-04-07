Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor Ankara'da semt pazarlarında pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Ankara'da semt pazarlarında pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, semt pazarlarını dolaşarak pazarcı esnafına maske dağıtmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı için Başkent'te toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların alışveriş yaptığı pazar yerlerinde de maske dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile iş birliği içinde çalışarak ilçe semt pazarlarında hem hijyen kontrolleri yapıyor hem de maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı'nda maske dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Yasin Çamkerten, "Yenimahalle Belediyesi ile birlikte vatandaşın sağlığı ile ilgili gıda maddelerine el sürülmemesi konusunda bir yandan kontrolleri sağlarken bir yandan da pazarcı esnafımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışmalarımız iş birliği içinde devam edecek" dedi.

Yenimahalle Zabıta Şube Müdürü Necati Bayraktar ise pazarlarda hijyen denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Maskesiz vatandaşların pazara girmesine ve alışveriş yapmasına izin vermiyoruz. Esnaf ve vatandaş konunun bilincinde. Sosyal mesafenin korunması konusunda bekçi arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da bize her türlü desteği veriyor" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafından Büyükşehir'e teşekkür

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı esnafından Erol Mikyaz, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Müşterimizle sosyal mesafe konusuna dikkat ediyoruz. Ayrıca maske ve eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıttı, Allah razı olsun" dedi.

Cemal Filiz ise "Elimizden geldiği kadar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven ve maske kullanmayı ihmal etmiyoruz. Maske dağıtımını takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Şener Ethe ise "Maske ve eldiven kullanımına dünya gibi biz de dikkat ediyoruz. İnsanların sağlık için maske ve eldiven takması lazım. Maske dağıtımı için belediyemize ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Cesim Gel ise sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Ben de esnaf olduğum için bu konulara dikkat ediyorum. Maske dağıtımı çok güzel bir şey. Belediyelerin iş birliği yapması da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Emek Pazarı'nda esnafa ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emek Sebze ve Meyve Pazarı'nda esnafa ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hijyen kuralları konusunda hem esnafı hem de vatandaşları uyarıyor.

Emek Pazarı esnaflarından Polat Geçgel, konuya ilişkin düşüncelerini, "Çankaya ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bizim ve müşterilerimiz için çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Her iki belediyemiz de bizlere her konuda yardımcı oluyor. Tüm pazarcı esnafı adına teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

Metin Özden ise "Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak dağıttığı maskeler için çok teşekkür ederiz. Hem bizler için hem de müşterilerimiz için faydalı bir çalışma oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA