Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor - Haberler
Çankaya, Zabıta, Ankara, Güncel

Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor

Ankara'da semt pazarlarında pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:36
Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor

Ankara'da semt pazarlarında pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, semt pazarlarını dolaşarak pazarcı esnafına maske dağıtmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı için Başkent'te toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların alışveriş yaptığı pazar yerlerinde de maske dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile iş birliği içinde çalışarak ilçe semt pazarlarında hem hijyen kontrolleri yapıyor hem de maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı'nda maske dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Yasin Çamkerten, "Yenimahalle Belediyesi ile birlikte vatandaşın sağlığı ile ilgili gıda maddelerine el sürülmemesi konusunda bir yandan kontrolleri sağlarken bir yandan da pazarcı esnafımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışmalarımız iş birliği içinde devam edecek" dedi.

Yenimahalle Zabıta Şube Müdürü Necati Bayraktar ise pazarlarda hijyen denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Maskesiz vatandaşların pazara girmesine ve alışveriş yapmasına izin vermiyoruz. Esnaf ve vatandaş konunun bilincinde. Sosyal mesafenin korunması konusunda bekçi arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da bize her türlü desteği veriyor" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafından Büyükşehir'e teşekkür

Yenimahalle Karşıyaka Pazarı esnafından Erol Mikyaz, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Müşterimizle sosyal mesafe konusuna dikkat ediyoruz. Ayrıca maske ve eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıttı, Allah razı olsun" dedi.

Cemal Filiz ise "Elimizden geldiği kadar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven ve maske kullanmayı ihmal etmiyoruz. Maske dağıtımını takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Şener Ethe ise "Maske ve eldiven kullanımına dünya gibi biz de dikkat ediyoruz. İnsanların sağlık için maske ve eldiven takması lazım. Maske dağıtımı için belediyemize ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Cesim Gel ise sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Ben de esnaf olduğum için bu konulara dikkat ediyorum. Maske dağıtımı çok güzel bir şey. Belediyelerin iş birliği yapması da çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Emek Pazarı'nda esnafa ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emek Sebze ve Meyve Pazarı'nda esnafa ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hijyen kuralları konusunda hem esnafı hem de vatandaşları uyarıyor.

Emek Pazarı esnaflarından Polat Geçgel, konuya ilişkin düşüncelerini, "Çankaya ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bizim ve müşterilerimiz için çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Her iki belediyemiz de bizlere her konuda yardımcı oluyor. Tüm pazarcı esnafı adına teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

Metin Özden ise "Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak dağıttığı maskeler için çok teşekkür ederiz. Hem bizler için hem de müşterilerimiz için faydalı bir çalışma oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Boris Johnson Abdulhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Emrah Seda Sayan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: Ankara zabıtası pazarcı esnafına maske dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:18:25. #1.15#
title