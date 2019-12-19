Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu toplandı

19.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:26

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediye zabıtalarının katılımıyla Zabıta Koordinasyon Toplantısı yaptı.



Yenimahalle Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Büyükşehir Zabıta Dairesi Eski Başkanı Oğuzhan Yücel ile İlçe Zabıta Müdürleri katıldı. Programda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Zabıta müdürlükleri, belediyelerin en önemli bölümü. Uyumlu çalışma olursa kentte yaşam ve düzen sağlıklı oluyor. Teşkilatın yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Zabıtaların birlik ve beraberlikle çalışması halinde halkın teveccühünü kazanacağına ve kurumun itibarını artıracağına yürekten inanıyorum" dedi.



Merkez ilçelerin dışında kalan ilçelerde zabıta eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ise şöyle konuştu:



"Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Ankara'ya hizmet etmek dışında bir gayemiz yoktur. Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkentimizin dünyanın en saygın şehirlerinden biri olması için gayret edeceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için gurur ve şeref olacaktır. Halkımızın kazancına bereket, vatandaşımızın günlük yaşantısına huzur katmak azmindeyiz."



Toplantıda eski Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel'e de katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA