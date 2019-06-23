ANKARA YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonrası ilk açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonrası ilk açıklama(Tür: Ankara)
YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonrası ilk açıklama
(Tür: Ankara)
Kaynak: DHA
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