ANKARA YOLUNDA HEYELAN TEMİZLENDİ

ZONGULDAK (DHA) - Ankara yolunda geçen 28 Aralık'ta meydana gelen heyelan sonrası ekiplerin dik yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarını temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Heyelan, geçen 28 Aralık'ta Zonguldak- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle çift şeritli yolun tek şeridi, ulaşıma kapandı. Kastamonu 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ve kamyonlarla kayan toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Trafik ise diğer şeritten çift yönlü sağlandı. Heyelanın temizlenmesinin ardından yol kenarına beton bariyerler konuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol önceki gün trafiğe açıldı.