Ankara yolunda bayram trafiği Ankara yolunda bayram trafiği KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara yolunda bayram trafiği KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'ndaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde değerlendiren vatandaşlar tatil dönüşünde yoğun araç trafiği oluşturdu. Tatilciler dönüşte yaşadıkları şehirlere dönmek için Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA