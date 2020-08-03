Ankara yolunda bayram trafiği Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramındaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğun araç trafiği oluşturdu. Eve dönmek için yola çıkan tatilciler, Burdur- Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: DHA