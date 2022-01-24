Ankara yolu trafiğe açıldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan İstanbul- Ankara arasındaki D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.

ANKARA (DHA) - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan İstanbul- Ankara arasındaki D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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