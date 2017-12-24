Ankara Yolları Buz Pistine Döndü

Ankara'da kar yağışının etkisiyle adeta buz pistine dönen yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç birbirine girdi.



Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile buz pistine dönen yollar, kazaları beraberinde getirdi. Ankara'da yaşanan kazalardan biri Pursaklar'daki Protokol Yolu'nda meydana geldi. Protokol Yolu'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine seyreden 06 DS 9534 plakalı otomobilin sürücüsü, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. 06 DS 9534 plakalı otomobilin arkasından ilerleyen 4 aracın da kazaya karışması ile birlikte 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yol araç trafiğine kapandı. Yolun kapandığını fark eden diğer araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Araçların çekici tarafından kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - ANKARA