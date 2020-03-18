ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-2.
18.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:55
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...