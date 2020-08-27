ANKARA Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesi

Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesiANKARA'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisini DHA görüntüledi.

27.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:56

Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesi

ANKARA'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisini DHA görüntüledi. Koruyucu kıyafetler içinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları, ölüm kalım mücadelesi veren hastalara psikolojik destek de veriyor. Yoğun Bakım Uzmanı öğretim üyesi Dr. Gürhan Taşkın, son 3-4 aydır hastalardan 'Yaşamak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' gibi cümleler duyduğunu belirterek, "Artık solunumunun yetmediğini, uyutarak solunum cihazına bağlamamız gerektiğini hastaya anlatıyoruz. O süreçte 'Ne olur beni tekrar uyandırın' gibi cümleler duyuyoruz. Bu bizi çok etkiliyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında Covid-19'a karşı büyük mücadele veriliyor. Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcakta tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor. Doktor ve hemşireler, hastalara tedavinin yanı sıra psikolojik destek de sağlıyor. Sağlık çalışanları, 'Yaşamak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' diyen hastalarla sık sık konuşarak, moral veriyor. Yoğun Bakım Uzmanı öğretim üyesi Dr. Gürhan Taşkın, sağlık çalışanlarının verdiği zorlu mücadeleyi anlattı. Sağlık çalışanları ve hastalar açısından çok zorlayıcı süreç olduğunu belirten Dr. Taşkın, "Normal yoğun bakım önlemlerinin ötesinde daha ciddi ve sıkı önlemler alıyoruz. Yoğun bakımlarda normalde hasta ziyareti, iletişim önemli bir konu. Hastalar bir takım ruhsal problemler yaşayabiliyor. Koronavirüs hastalarında bu durumu daha sık görüyoruz. Çünkü tanıdık yüz ve tanıdık simalardan uzaklar burada. Devamlı tulumlar içinde hastaların içine giriyoruz. Bu da aramızda bir iletişim engeli oluşturuyor maalesef" diye konuştu.

'ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE KARŞILAŞABİLİYORUZ'

Hastaları çoğunlukla solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kabul ettiklerini söyleyen Dr. Taşkın, "Bu süreçte çeşitli cihazlar ile solunum desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ek birtakım sıkıntılar bu süreçte gelişiyor. Diğer organlarda da birtakım sorunlar çıkabiliyor. Bu hasta grubunda çoklu organ yetmezliği ile de karşılaşabiliyoruz. Bir grup hastayı da uyutarak solunum cihazına almamız gerekiyor. Bu hastaların bir kısmında yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz; ama maalesef elimizden geleni yapmamıza rağmen bir grup hastayı hayatta tutamıyoruz. Bunun da yarattığı bir sorumluluk ve üzerimizde yük var" diye konuştu.

'YANLARINDAKİ HASTALARIN EKSİLDİKLERİNİ HİSSEDİYORLAR'

Yoğun bakımda üzücü sonuçlar da yaşadıklarını kaydeden Taşkın, "Genellikle bilinci açık olarak alıyoruz hastaları, bazen de yapay solunum cihazına ihtiyaç duydukları evrede alıyoruz. Hastaları yoğun bakıma kabul ettikten sonra hastaların biraz daha yaşamak için solunum cihazına bağlanmamak için bizden yardım istedikleri çok oluyor, bu durum çok üzücü. Yoğun bakım sürecinde bir grup hastada verdiğimiz tedavi ile iyileşmeyi beklerken maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Hastalar genellikle etrafındaki diğer hastaların da durumundan etkilenebiliyor. Yoğun bakım aktif bir süreç, bazı hastalara müdahale yapmamız gerekiyor, bunlara bazen istemeden tanık oluyorlar veya yanlarındaki bazı hastaların eksildiklerini hissediyorlar. Bu psikolojik olarak büyük bir stres yaratıyor, biz de bu süreçte genellikle yaşayacaklarına dair sözler veriyoruz, durumunun iyi olduğuna inandırmaya çalışıyoruz. Psikolojik açıdan da destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

'EN FAZLA DUYDUĞUMUZ CÜMLE, YAŞAMAK İSTİYORUM'

Dr. Gürhan Taşkın, son 3-4 aydır en fazla duydukları cümlelerin 'Yaşamak istiyorum', 'Soluk almak istiyorum', 'Kendim nefes almak istiyorum' olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Devamlı cihaza bağlıyoruz, ayırıyoruz. Bu süreçler onlar için de yorucu oluyor. Hastalardan bu cümleleri duymak bizi bir yandan motive ediyor bir yandan da üzüyor. Kandaki oksijen değerleri düşmesine rağmen hastalar çok semptomatik olmadıkları için içinde bulundukları durumun çok farkına varamıyorlar ilk başta. Ama ilerleyen süreçte solunum sayıları artmaya başlıyor, nefesleri yetmemeye başlıyor. Bu evrede, 'Bana yardım edin', 'Beni cihaza bağlayın' diye talepler de alıyoruz. Ama biz zaten süreci yakın takip ettiğimiz için onlardan bu talep gelmeden biz hasta hakkında solunum yetmezliği planlaması yapmış oluyoruz. Artık solunumunun yetmediğini, uyutarak solunum cihazına bağlamamız gerektiğini hastaya anlatıyoruz. O süreçte 'Ne olur beni tekrar uyandırın' gibi cümleler duyuyoruz, bu cümleler de bizi çok etkiliyor. En sevindiğimiz süreç hastaları solunum cihazından ayırdığımız süreç."

'CİDDİ SAVAŞ VERİLİYOR'

Hastaların başından ayrılmadıklarını belirten Dr. Taşkın, "Hastalara yapmaları gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz hatta bir gruba egzersiz yaptırmaya çalışıyoruz. Sadece yaşlı grubu etkileyen bir hastalık değil. Halkımız dikkat etmeli. Sosyal ve mesafe ve maskeye uymamız gerekiyor. Burada ciddi bir savaş veriliyor. Hem sağlık çalışanları hem hastalar hayatta kalmak için ciddi mücadele veriyor. Çoğu insan buraya düştükten sonra durumun ciddiyetini fark ediyor. Ama aslında toplum arasında kol geziyor diyebilirim. Tulumların içinde 2,5- 3 saat çalışıyoruz. Çok zor. Yoğun bakımda bu hastaları kurtarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz; ama halkımızın bu konuda bilinçli ve dikkatli davranmasına ihtiyacımız var" dedi.

ANKARA Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Magazin
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti
Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Ozan Güven Şevval Sam
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Ankara
Şu an buradasınız: ANKARA Yoğun bakımda 'koronavirüs' mücadelesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:56:53. #1.14#
title