Ankara Yıldızları Buz Pateni Spor Kulübü Samsun Şubesi Açıldı

Ankara Yıldızları Buz Pateni Spor Kulübü Samsun Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Samsun Buz Sporları Salonu'nda bugün yapılan etkinlikle Ankara Yıldızları Buz Pateni Spor Kulübü Samsun Şubesi'nin açılışı yapıldı. Kulüp Başkanı Arzu Özakar Terzi yaptığı açılış konuşmasında, "Samsun Buz Sporları Salonu'nun açılmış olmasıyla, 25 yıllık buz pateni tecrübemizle sporcu yetiştirmek amacıyla kurmuş olduğumuz Ankara Yıldızları Buz Pateni Spor Kulübümüzün bir şubesini Samsunlu'ya buz patenini sevdirmek ve sporcu yetiştirmek amacıyla açıyoruz. Üç yaş üstü tüm Samsun halkını sporcu olarak yetiştirmek üzere kulübümüze bekliyoruz. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışta katılımcı çocuk ve yetişkinler başkan yardımcısı ve antrenör Burcu Özakar, antrenör Kerim Bırgi ve Özlem Öztoprak eşliğinde serbest kayma etkinliğinde bulundu.

Kulüp sporcularından Ankara Temsilcisi Arya Ersil ve Samsun Temsilcisi Betül Sinem Şahinkaya gösteriler yaptı. - SAMSUN