Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engel Tanımayanlar" programı düzenlendi.

AYBÜ Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Aydınlı, son yıllarda engellerin kalkmasıyla engelli bireylerin spor başta olmak üzere her alanda çok önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Üniversite olarak engelleri ortadan kaldıran çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aydınlı, "Bizler engel çıkarmazsak onlar daha nice başarılara imza atabileceklerini bizlere bizzat yaşatarak gösterdiler. Her yerde; sporda, müzikte, öğretmenlikte, hukukta, teknik alanda engelli kardeşlerimiz var. Rabbime hamdolsun ki toplumumuz bu olgunluğa ulaştı." diye konuştu.

Programda daha sonra Aydınlı, AYBÜ öğrencilerinden masa tenisi sporcusu engelli Rümeysa Cesur, milli yüzücü ve atlet Hüseyin Çırakoğlu, milli yüzücü Yakup Çırakoğlu, milli tenisçi Necati Görmez, milli güreşçi Mahir Can Yurt, masa tenisi sporcusu Elif Gelgeç, kick boks sporcusu Gizem Koçak ve Avrupa şampiyonu milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu teşekkür belgelerini takdim etti.

Programda engelli milli sporculardan Sümeyye Boyacı, Beytullah Eroğlu, Necati Görmez'in hayat hikayelerini konu alan kısa filmler gösterildi.

"Engel Tanımayanlar" müzik grubu tarafından konser verilen programda Aydınlı, görme engelli öğrencilerin yaptığı goalball müsabakasına katıldı. ???????

Rektör Aydınlı, daha sonra programa katılan engelli öğrenciler ve ailelerinin onuruna yemek verdi.