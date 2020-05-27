Ankara YHT seferleri yarın başlıyor
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Ankara YHT seferleri yarın başlıyor

YHT seferleri yarın başlıyorKORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, yarın sabah Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak.

27.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:20

YHT seferleri yarın başlıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, yarın sabah Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. Sefer öncesi gar ve trenlerde Covid-19 salgınına karşı temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart 2020'de ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle yeniden başlayacak. İki ay sonra ilk sefer saat 07.00'da Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT'nin Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak. Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak. Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculuk esnasında trenlerde yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmazken, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Öte yandan ilk seferin başlayacağı Ankara Garı'nda, gün boyu hazırlıklar yapıldı. Trenlere, sosyal mesafenin korunması için oturma düzeniyle ilgili yazılar asıldı. Tüm vagon ve koltuklar detaylı bir şekilde temizlenerek, dezenfekte edildi. Ayrıca personel de çalışma sistemiyle ilgili bilgilendirilerek, yapılacak seferlerde aksaklık yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

Ankara YHT seferleri yarın başlıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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