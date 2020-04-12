ANKARA Yasağın ikinci gününde Ankara sokakları bomboş Yasağın ikinci gününde Ankara sokakları bomboşANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

Yasağın ikinci gününde Ankara sokakları bomboş

ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci gününde, başkentin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Kentin Konya, İstanbul, Samsun ve Eskişehir yollarında çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri de araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uyguladı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, bugün saat 24.00'te sona erecek.

Kaynak: DHA