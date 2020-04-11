Ankara yasağa yüzde 95 oranında uydu
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Polis, Güncel

Ankara yasağa yüzde 95 oranında uydu

İçişleri Bakanlığının ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankaralılar yüzde 95 oranında uyum sağladı.

11.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:20
Ankara yasağa yüzde 95 oranında uydu

İçişleri Bakanlığının ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankaralılar yüzde 95 oranında uyum sağladı.

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan saat 24.00 itibariyle başlattığı ve 12 Nisan saat 24.00 itibariyle son bulacak sokağa çıkma yasağına Ankaralı vatandaşlar riayet etti. Başkentte yasağa ilişkin kontroller polis noktalarında sıkı denetimle sürdürüldü. Şehrin her yerinde denetimlerini sürdüren trafik polisleri ve asayiş ekipleri yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesti. Trafikte bulunan sürücülerin ve vatandaşların genelge kapsamında istisna dışında olan sağlık görevlisi, polis, asker, basın mensubu gibi kişiler olduğu gözlendi. Polis araç içerisinde bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ön yolcu koltuğunda oturan vatandaşlar araç durumuna göre arka yolcu koltuğuna geçmesi istendi. Polis ve Bekçi unsuları mahalle ile ara sokaklarda yaya ve araçlı devriyeler atarak mahalli bölgelerde asayiş eksikliğine fırsat vermemeye çalıştı. Yasağın ilk gününde Ankaralılar yüzde 95 oranında kurallara riayet etti.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA

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