Ankara, Yapılan İş Birliği Sonucunda CHP'ye Bırakıldı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen 'iş birliği' görüşmelerinde bir uzlaşıya varıldığını ileri sürdü. Sarıkaya, "Sonuçta Ankara'nın CHP'de kalması konusunda uzlaşmaya varılmış" dedi.

Muharrem Sarıkaya, "Müzakerelerin tıkandığı nokta" başlığıyla yayımlanan yazısında "Müzakerede gelinen noktaya 4 büyükşehirde kilitlenme" ifadesini kullandı.

AKŞENER'İN TALİMATI SONUCU, KARAR VERİLDİ

"Aşılması için de bu akşama kadar mesafe alınması gerekiyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Nitekim İYİ Parti lideri Akşener 'Tıkanıklık bu akşama kadar aşılamazsa çarşamba sabah görüşmelerin noktalanması' talimatını arkadaşlarına vermiş ve CHP tarafına da bu iletilmiş. Karara da hafta sonu yoğun şekilde devam eden trafik sonucu varılmış. CHP'den Bülent Tezcan'ın çekilmesi sonrası müzakerelere devam eden Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti'den Koray Aydın ile cumartesi gecesi liderlerin buluşmasının hemen ardından pazar gününü yoğun mesai ile tamamlamış. Daha önce 9 büyükşehir üzerinde sürdürülen müzakere bir kenara bırakılıp, 81 il üzerinden yeniden başlatılmış. Salıcı ve Aydın pazar günü en az 5 kez iki lider arasında mekik diplomasisi yürütmüş. Sonuçta Ankara'nın CHP'de kalması konusunda uzlaşmaya varılmış."