Ankara'ya yürüyen baro başkanları ve avukatlara izin Ankara girişinde durdurularak yürümelerine izin verilmeyen baro başkanları ve avukatlardan oluşan gruba yönelik izin çıktı.

Ankara girişinde durdurularak yürümelerine izin verilmeyen baro başkanları ve avukatlardan oluşan gruba yönelik izin çıktı.

Baro seçim sistemi ekseninde getirilecek olan düzenlemeye karşı çıkan baro başkanları ve bir grup avukatın Ankara'ya girişlerine izin verilmemişti. 50'nin üzerinde baro başkanı ve çok sayıda avukat şehrin Eskişehir Yolu üzerinde bulunan giriş kapısına 300 metre mesafede durduruldu. 22 Haziran itibariyle oturma eylemine başlayan gruba izin çıktı. Baro başkanları Ankara'ya yürüyerek girip, araçlarla Anıtkabir'e gidecek. - ANKARA

Kaynak: İHA