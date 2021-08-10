Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor
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Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

- Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti.

- Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti. Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 5/1 adresinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arsada inşa edilecek ilçe otogarı için 9 Eylül 2021 tarihinde ihaleye çıkılacak. Büyükşehir Belediyesi ilçe otogarının tamamlanmasıyla birlikte kent merkezindeki trafik yoğunluğunu da azaltmayı hedefliyor.

Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor
Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor
Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor
Ankara'ya yeni ilçe otogarı geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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