Ankara'ya "Yeni AOÇ" Geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'ya "Yeni AOÇ" Geliyor

Ankara'ya 'Yeni AOÇ' Geliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Alper Taşdelen: "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor.

Alper Taşdelen: "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere'de 750 dönüm arsamızı imara-betona değil, ormana açtık"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çiftliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı'nda çalışmaların Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Başkan Taşdelen, "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere'de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Ekim'de parkın yapımına ve ağaçlandırmaya başlayacağız" dedi.

RANTA DEĞİL HALKA

Ankara'ya simge bir eser kazandıracaklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere'de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Bademlidere Şehir Parkı, her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bu¨tu¨n gu¨zelliklerini içerecek. Mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak. Sadece Ankara'da değil u¨lkemizin her köşesinden vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak. Du¨nyanın en bu¨yu¨k kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Atatu¨rk Orman Çiftliği'ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya'da yaşatacağız. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hande Yener İrem Derici Deniz Akkaya
Spor Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'ya "Yeni AOÇ" Geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:34:04. #1.16#

title