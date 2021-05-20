Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı
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Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen operasyonda Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.F.B'nin otomobil ile Ankara'ya uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu otomobilde arama yapan ekipler valiz içinde poşetler halinde 12 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.F.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı
Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı
Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı
Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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