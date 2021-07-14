Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerinin takibi sonucu engellendi
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Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerinin takibi sonucu engellendi

Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı narkotik ekiplerinin takibi sonucu engellendi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Hatay'dan Ankara'ya uyuşturucu hap sevkiyatı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'dan Ankara'ya uyuşturucu hap sevkiyatı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay'dan Ankara'ya iki otomobil ve bir kamyonet ile uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine Gölbaşı'nda çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri araçları durdurdu.

Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, otomobillerin kaput kısmına ve eşya taşıyan kamyonetteki fırının içerisine zulalanmış 250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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