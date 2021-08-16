Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü
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Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kuzey Irak'ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı'nda Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit düştü.

Kuzey Irak'ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı'nda Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan şehit düştü. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Ankara'nın Elmadağ ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit düştü. Yıldırım ve Güldeste Kaplan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

(Mevlüt İşli - Yunus Özkan/İHA)

Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Ankara'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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