Ankara'ya şehit ateşi düştü Ankara'ya şehit ateşi düştüVAN'da düşen keşif uçağının 2 pilotundan biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) şehit olduğu haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Ankara'ya şehit ateşi düştü VAN'da düşen keşif uçağının 2 pilotundan biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) şehit olduğu haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. İnsanlı keşif uçağının Van'da, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kazada 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden biri olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Başağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem-Ayşe Üstüner çiftine oğullarının şehadet haberini İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtseven verdi. Üstüner çifti, 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşarken, ailenin yaşadığı binaya Türk Bayrağı asıldı. Şehit Üstüner'in 1.5 yıllık evli olduğu, eşi Elif Üstüner'in de Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehit Pilot Samet Üstüner'in, yarın düzenlenecek törenle ilçede toprağa verileceği bildirildi. Kaynak: DHA