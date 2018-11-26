Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü

İSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'daki baba evine de ateş düştü.

Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit haberini alan İsmail ve Hatice Bekli, şehit astsubayın erkek kardeşi ile birlikte yarın düzenlenecek askeri törene katılmak üzere İstanbul'a gitti.

1 yıllık evli olan şehidin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerden 2'sinin cenaze töreni yarın Ankara'da yapılacak. Şehitlerden Kr. Plt. Albay Gökselin Aytural Şaylan ve U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanacak. Cenaze namazları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehidin baba evinden detaylar

Asılan Türk bayrakları

Kurulan taziye çadırları - Ankara