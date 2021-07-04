Ankara'ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
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Ankara'ya şampiyonluk hedefi ile gittiler

Ankara'ya şampiyonluk hedefi ile gittiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol (Paravolley) takımı Ankara'da yapılacak Süper Lig finalleri için Ankara'ya gitti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol (Paravolley) takımı Ankara'da yapılacak Süper Lig finalleri için Ankara'ya gitti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol takımı 13 takımın katılacağı Süper Lig finalleri için Ankara'ya hareket etti. Paravolley takımı Ankara'da şampiyonluk hedefliyor.

Ereğli Belediyespor As Başkanı ve milli voleybolcu Tarkan Atik, kazandıkları lig ve Türkiye Kupası sonrası Süper Lig kupasını da hedeflediklerini ifade etti. Atik açıklamasında, "Daha önce 3 Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye kupası kazanmıştık. Şimdiki hedefimiz Ankara'da yapılacak olan Süper Lig Finalleri. Takım olarak iyi hazırlandık. Bugün takvim çekilecek. İlk maçımız yarın. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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