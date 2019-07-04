Ankara'ya otobüs üretim fabrikası kurulacak

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerine 450 milyon liralık yatırımla otobüs üretim fabrikası kurulacağını bildirdi.

İlçeye fabrika kurmak isteyen özel firma yetkilileriyle başkanlık toplantı salonunda görüşen Belediye Başkanı Demirbaş, projenin fizibilite raporunu inceledi.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde girişimcilere ziyaretlerde bulunduğunu, bunların meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Amaçlarının ilçelerine ekonomik girdi sağlayabilecek ve istihdam sorununu çözecek çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Demirbaş, "Her konuda yatırımcılarımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki ilçemize ve ülkemize katkı verecek yatırımlar yapılsın." diye konuştu.

Demirbaş, ilçelerindeki havaalanı ve başkente çok yakın olmalarının yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz ile görüşmüştük. MAN firmasının yeni yatırımlar için Çubuk'u tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 320 dönümlük alanda ve 450 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrika ile Ankara, otobüs üretim merkezi haline gelecek. Sadece Çubuk'un değil, Ankara'nın ve Türkiye'nin de ekonomisine büyük katkı verecek. Gençlerimize de iş imkanı sağlanacak. Bu projeyi her anlamda destekliyoruz. Çubuk'a yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm yatırımcıları biz destekliyoruz. Belediye olarak tüm yatırımcılar başımızın tacıdır."

Firma yetkilisi Hüsamettin Çoban ise projenin hazırlandığını, ÇED raporlarının tamamlanmasıyla kısa sürede yatırımların başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA