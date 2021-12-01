Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

ANKARA'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.

Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.


Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

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